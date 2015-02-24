5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون

الموز قبل الوجبات سر من أسرار الصحة والرشاقة، فهو يساعد على التخلص من الوزن، والشعور بالشبع سريعا.

الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح أهمية الموز الغنى بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وهى العناصر الهامة لبناء الجسم وتقويته، بل وله من الفوائد الخفية ما يجعله من الفاكهة المعتمدة فى أنظمة الريجيم والتخسيس المختلفة.

الموز قبل كل وجبة يزيد الشعور بالشبع

الموز ينقص الوزن

الحصة اليومية من الموز

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