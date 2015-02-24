أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون

Google+ Print
5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون 5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون
الموز قبل الوجبات سر من أسرار الصحة والرشاقة، فهو يساعد على التخلص من الوزن، والشعور بالشبع سريعا.

الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح أهمية الموز الغنى بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وهى العناصر الهامة لبناء الجسم وتقويته، بل وله من الفوائد الخفية ما يجعله من الفاكهة المعتمدة فى أنظمة الريجيم والتخسيس المختلفة.

الموز قبل كل وجبة يزيد الشعور بالشبع


>وتعدد رانيا فوائد تناول الموز قبل كل وجبة قائلة: "تناول ثمرة موز قبل الوجبة بثلث ساعة، يساعد على تبطين الأمعاء وامتلائها، وتقليل الإحساس بالجوع، مما يقلل كمية الطعام التى يتناولها الفرد أثناء وجبته الرئيسية بعد ذلك".

الموز ينقص الوزن


>وتابعت "الموز ملىء بالبوتاسيوم والماغنيسيوم ولا يحتوى على نسبة سكريات عالية، ومنعدم السعرات الحرارية والدهون، لذا فتناوله قبل الوجبات يساعد على امتصاص الطعام بشكل مثالى، مما يساعد على إنقاص الوزن، وإذابة دون سعرات حرارية إضافية يومية، لذا فهو من الفاكهة المفيدة والمسموحة للبدناء والراغبين فى الحفاظ على رشاقتهم".

الحصة اليومية من الموز


>وشددت أخصائية التغذية على تناول ثمرة من الموز قبل الطعام إضافة لكوب من الماء بعد ذلك، على ألا تزيد الحصة اليومية عن 4 ثمرات كاملة، دون إضافة العسل أو أى نوع من السكريات الأخرى على الموز إذا ما تناوله الشخص سائلا".

موضوعات متعلقة


>حقيقة العصائر المعلبة..ليست أفضل من المياه الغازية.. ترفع نسبة السكر وتعرض مرضاه للغيبوبة.. تسبب زيادة الوزن وتضر الأمعاء وتهدد مناعة الأطفال..جهزها فى المنزل بدون سكر واحذر الإفراط فى المانجو والعنب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم