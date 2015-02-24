5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون

الموز قبل الوجبات سر من أسرار الصحة والرشاقة، فهو يساعد على التخلص من الوزن، والشعور بالشبع سريعا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتعدد رانيا فوائد تناول الموز قبل كل وجبة قائلة: "تناول ثمرة موز قبل الوجبة بثلث ساعة، يساعد على تبطين الأمعاء وامتلائها، وتقليل الإحساس بالجوع، مما يقلل كمية الطعام التى يتناولها الفرد أثناء وجبته الرئيسية بعد ذلك".
>وتابعت "الموز ملىء بالبوتاسيوم والماغنيسيوم ولا يحتوى على نسبة سكريات عالية، ومنعدم السعرات الحرارية والدهون، لذا فتناوله قبل الوجبات يساعد على امتصاص الطعام بشكل مثالى، مما يساعد على إنقاص الوزن، وإذابة الدهون دون سعرات حرارية إضافية يومية، لذا فهو من الفاكهة المفيدة والمسموحة للبدناء والراغبين فى الحفاظ على رشاقتهم".
>وشددت أخصائية التغذية على تناول ثمرة من الموز قبل الطعام إضافة لكوب من الماء بعد ذلك، على ألا تزيد الحصة اليومية عن 4 ثمرات كاملة، دون إضافة العسل أو أى نوع من السكريات الأخرى على الموز إذا ما تناوله الشخص سائلا".
>حقيقة العصائر المعلبة..ليست أفضل من المياه الغازية.. ترفع نسبة السكر وتعرض مرضاه للغيبوبة.. تسبب زيادة الوزن وتضر الأمعاء وتهدد مناعة الأطفال..جهزها فى المنزل بدون سكر واحذر الإفراط فى المانجو والعنب
>
>
الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح أهمية الموز الغنى بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وهى العناصر الهامة لبناء الجسم وتقويته، بل وله من الفوائد الخفية ما يجعله من الفاكهة المعتمدة فى أنظمة الريجيم والتخسيس المختلفة.
الموز قبل كل وجبة يزيد الشعور بالشبع
>وتعدد رانيا فوائد تناول الموز قبل كل وجبة قائلة: "تناول ثمرة موز قبل الوجبة بثلث ساعة، يساعد على تبطين الأمعاء وامتلائها، وتقليل الإحساس بالجوع، مما يقلل كمية الطعام التى يتناولها الفرد أثناء وجبته الرئيسية بعد ذلك".
الموز ينقص الوزن
>وتابعت "الموز ملىء بالبوتاسيوم والماغنيسيوم ولا يحتوى على نسبة سكريات عالية، ومنعدم السعرات الحرارية والدهون، لذا فتناوله قبل الوجبات يساعد على امتصاص الطعام بشكل مثالى، مما يساعد على إنقاص الوزن، وإذابة الدهون دون سعرات حرارية إضافية يومية، لذا فهو من الفاكهة المفيدة والمسموحة للبدناء والراغبين فى الحفاظ على رشاقتهم".
الحصة اليومية من الموز
>وشددت أخصائية التغذية على تناول ثمرة من الموز قبل الطعام إضافة لكوب من الماء بعد ذلك، على ألا تزيد الحصة اليومية عن 4 ثمرات كاملة، دون إضافة العسل أو أى نوع من السكريات الأخرى على الموز إذا ما تناوله الشخص سائلا".
موضوعات متعلقة
>حقيقة العصائر المعلبة..ليست أفضل من المياه الغازية.. ترفع نسبة السكر وتعرض مرضاه للغيبوبة.. تسبب زيادة الوزن وتضر الأمعاء وتهدد مناعة الأطفال..جهزها فى المنزل بدون سكر واحذر الإفراط فى المانجو والعنب
>
>