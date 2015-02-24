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محافظ الإسكندرية: الردع الفورى هو الحل لمخالفات البناء

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محافظ الإسكندرية: الردع الفورى هو الحل لمخالفات البناء محافظ الإسكندرية: الردع الفورى هو الحل لمخالفات البناء
علق هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، على مشكلة المبانى المخالفة قائلاً: "إن مشكلة البناء المخالف هى جشع المقاولين، وأن حل تلك المشكلة من خلال الردع الفورى".

وأشار إلى أن المحافظة ستحصل قريبًا على معدات خاصة من شركة المقاولون العرب تقوم بهدم 5 أدوار مخالفة فى نفس الوقت ليكون ردعًا فوريًا، بالإضافة إلى أن المحافظة ستقوم بتطوير المركز الذكى بالتعاون مع البنك الدولى بمنحة 250 ألف دولار، لتنظيم وسرعة الإنهاء من اجراءات التراخيص للمقاولين الشرفاء".

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع أعضاء أندية الأنرويل الإسكندرية شرق، مساء اليوم بجرين بلازا والذى بدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وحول تطوير كورنيش الإسكندرية، قال "إنه أصدر قرار بوقف تراخيص الكافتيريات على طول طريق الكورنيش تمهيدًا لتطويره وتنفيذ مشروعات كبرى مازالت تحت الدراسة".
>وأشار إلى أن المحافظة حاليًا تبحث تطوير قطار أبو قير، كاشفًا عن أن رئاسة الوزراء تبحث حاليًا تنفيذ مشروع القطار المعلق مع إحدى الشركات الأجنبية.

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مصر 365