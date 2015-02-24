محافظ الإسماعيلية:ندرس تشكيل مجلس استشارى للشباب كهمزة وصل مع المواطنين

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه يدرس كافة الجوانب القانونية لتشكيل مجلس استشارى للشباب يكون همزة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.



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المحافظ أثناء اللقاء

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة من شباب المحامين من أبناء الإسماعيلية، الذين يمثلون كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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جانب من الحضور

وأشار المحافظ إلى أن منهجه فى العمل هو المتابعة الميدانية والنزول إلى الشارع على أرض الواقع والتواصل والتفاعل مع جميع المواطنين فى أماكنهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانيين والإمكانيات المتاحة حتى نتوصل إلى إحداث تنمية حقيقية وملموسة.

>وخلال اللقاء استمع محافظ الإسماعيلية إلى عدد من القضايا والمشكلات الجماهيرية التى عرضها شباب المحامين، كما استمع إلى عدد من المقترحات والحلول، التى وعد بدراستها.



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صورة تذكارية لشباب المحامين مع المحافظ