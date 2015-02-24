فدان"اللوز والفستق"يربح 60 ألف جنيه بعد تجارب القومى للبحوث بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، قد بدأت فى زراعة 120 فدانا بأشجار النقليات (اللوز وعين الجمل والفستق)، وذلك بعد نجاح علماء المركز القومى للبحوث فى تجاربهم لزراعتها فى مناطق رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين.

وأضاف المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد التوسع بنسبة كبيرة فى هذه الزراعات التى تحقق ربحية عالية جدا للفدان، مما يؤدى لزيادة دخول المزارعين زيادة كبيرة، وكذلك خلق فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

ويضيف الأستاذ الدكتور محمود سامى ابوريا أستاذ الفاكهة بقسم تكنولوجيا الحاصلات البستانيه بالمركز القومى للبحوث ورئيس مشروع التوسع فى زراعة أشجار النقليات فى سيناء ومحور قناة السويس :" سبق لنا إجراء العديد من الأبحاث عن هذه الزراعات فى جنوب سيناء بالتعاون مع فريق عمل من مديرية الزراعه برئاسة المهندس عاطف حامد ونظرا للظروف المناخيه والبيئيه المناسبه لمثل هذه الزراعات فقد نجحت هذه الأبحاث وتم توقيع عقد بين صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه وفريق المركز القومى للبحوث برئاستى لتطبيق النتائج البحثيه التى تم التوصل اليها لدى المزارعين فى مدن طور سيناء ورأس سدر وسانت كاترين وقدبدأنا بزراعة 120 فدان فى السنه الاولى من تنفيذ المشروع وتم اهداء المزارعين شتلات مجانيه بمعدل 168 شتله للفدان الواحد لزراعة أشجار اللوز والفستق وعين الجمل وسيتم زراعة اللوز فى راس سدر وطورسيناء وزراعة عين الجمل والفستق فى سانت كاترين وأوضح د ابوريا ان صافى ربحية الفدان بعد تجنيب كل المصروفات يبلغ 60 ألف جنيه وتبدأ الاثمار فى العام الثالث من زراعتها .

>وأشار اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظه الى ان هدف المشروع هو تحقيق دخل إضافى كبير للمزارعين بجنوب سيناء ممايساعدهم على البعد عن الزراعات المخالفه وكذلك تحقيق فرص عمل لشباب الخريجين وأيضا نجاح التوسع فيها فى جنوب سيناء سيؤدى الى الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل التى تكلف الدوله 130 مليون جنيه سنويا لاستيرادها من الخارج