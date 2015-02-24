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مديرية التضامن بكفر الشيخ: حل 47 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان

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مديرية التضامن بكفر الشيخ: حل 47 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان مديرية التضامن بكفر الشيخ: حل 47 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان
أكد على عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنه تم حل وتصفية 47 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، من الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان "الإرهابية".

وأضاف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن تلك الجمعيات الأهلية التى صدر قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى بحلها وتصفيتها، كانت مغلقة ولا تمارس أى أنشطة وبدون مجلس إدارة، وليس لها أى مقار ولا تمارس أى نشاط على الإطلاق منذ عامين.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن الجمعيات أشهرت بعد يناير عام 2011، وخلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بدون مقار ومجالس إدارات على الورق من أعضاء الإخوان ولا تمارس أى أنشطة على أرض الواقع.

وأكد وكيل الوزارة، توجد 10 جمعيات أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين يمارسون النشاط حتى الآن، وليس بها أى مخالفات، وليس لها أى نشاط سياسى أو حزبى، ولن يتم حلها أو تصفيتها وهذه الجمعيات مشكل لها مجالس إدارات من خلال مديرية التضامن بكفر الشيخ تحت ضوابط صرف وإيداع تحت إشراف اللجنة الإدارة المختصة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن، قد أصدرت قرارات بحل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات منهم 47 جمعية أهلية بكفر الشيخ.

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مصر 365