عبد الله علام عميدا لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور عبد الله عبده علام، عميداً لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن الدكتور عبد الله علام، تخرج فى كلية الآداب جامعة طنطا عام 1983م، وحصل على درجة الماجستير فى الجغرافيا عام 1988، والدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 1993م، وحصل على درجة الأستاذية عام 2007م.

شغل علام منصب رئيس قسم الجغرافيا، وعلم النفس والمكتبات والإعلام واللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، ووكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 2006م، وحتى 2009م، ووكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من 2009 وحتى 2013، كما أنه يشغل منصب خبير جيومور فولوجى بهيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية.