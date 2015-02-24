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محافظ الأقصر يشترط تشغيل عمالة أقصرية فى مشروعات "الجولف الاستثمارية"

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محافظ الأقصر يشترط تشغيل عمالة أقصرية فى مشروعات "الجولف الاستثمارية" محافظ الأقصر يشترط تشغيل عمالة أقصرية فى مشروعات "الجولف الاستثمارية"
أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات تطوير منطقة الجولف الاستثمارية شمال المحافظة، مشترطا الاستعانة بعمالة أقصرية بعد انتهاء تلك المشاريع، وذلك فى إطار السعى لتشجيع الاستثمار والعمل على توفير فرص عمل لشباب الأقصر.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة الجولف بمدينة طيبة شمال المحافظة، التى رافقه خلالها اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة من الاستمثار والتخطيط العمرانى والمهندس محسن مصطفى مدير إدارة الاستثمار والمهندسة هيام إسماعيل مدير التخطيط العمرانى للوقوف على المشكلات التى تعيق عملية تطوير المنطقة، ومراجعة كل الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة استمع بدر واللجنة المرافقة له إلى شرح مفصل من رجل الأعمال المهندس حسن راتب صاحب المشروع عن الخطة المستقبلية لتطوير المنطقة، التى تتضمن إنشاء فنادق سياحية وملاعب تنس لتكون إضافة لملاعب الجولف التى تم بناؤها بالفعل.

وأكد بدر أن تلك المشروعات سوف توفر فرص عمل للشباب، مؤكدا استعداده لتذليل كل العقبات الخاصة ببطء الإجراءات الروتينية التى تعيق عملية الاستثمار، مشددا على ضرورة أن تكون كل العمالة الموجودة فى المشروع من أبناء الأقصر.

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مصر 365