Fifty Shades of Grey يتصدر إيرادات السينما بـ 23 مليون دولار

تصدر الفيلم الجديد Fifty Shades of Grey إيرادات السينما الأمريكية، محققاً ما يزيد عن 23 مليون دولار، حسب إحصاءات شباك التذاكر mojo.

هذا العمل، الذي يلعب دور البطولة فيه كلّ من Dakota Johnson و Jamie Dornan، حافظ على المركز الأول بين الأفلام المعروضة للأسبوع الثاني على التوالي، فيما بقي فيلم Kingsman: The Secret Service في المركز الثاني محققاً 17.5 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water على مكانته في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 15.5 مليون دولار، متقدماً على فيلم McFarland, USA الجديد الذي جمع 11.3 مليون دولار، فيما كان المركز الخامس من نصيب فيلم The DUFF ومبيعاته 11 مليون دولار.

وجاءت المراكز الأخرى على هذا النحو:

المركز السادس: American Sniper (9.6 ملايين دولار)

المركز السابع: Hot Tub Time Machine 2 (5.8 ملايين دولار)

المركز الثامن: Jupiter Ascending (3.6 ملايين دولار)

المركز التاسع: The Imitation Game (2.5 مليون دولار)

المركز العاشر: Paddington (2.28 مليون دولار)

