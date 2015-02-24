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نسرين طافش: مسلسل مصري واحد يكفي

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نسرين طافش: مسلسل مصري واحد يكفي نسرين طافش: مسلسل مصري واحد يكفي

الثلاثاء 24-02-2015 22:21

اعتذرت الفنانة السورية نسرين طافش بشكل نهائي عن المشاركة في المسلسل المصري"الضاهر"، مؤكدةً أنها قررت الاكتفاء بعمل مصري واحد من بطولتها وهو مسلسل "ألف ليلة وليلة".

ويشاركها في بطولة المسلسل كل من شريف منير، وآسر ياسين، ونيكول سابا، وأمير كرارة، وعائشة بن أحمد.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" عن قصة وسيناريو وحوار محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

في الوقت نفسه، اختارت نسرين أن تكون بطولتها الرمضانية الثانية مع المخرج حاتم علي من خلال مسلسل "سفينة نوح"، الذي ستبدأ تصويره قريباً.

 

 

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