Fifty Shades Of Grey ما زال في القمة

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، بقاء فيلمThe SpongeBob Movie: Sponge Out of Water حيث حصد 21.9 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني From Vegas to Macau II في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 29 مليون دولار، وبقي فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 33 مليون دولار، ودخل أيضاً الفيلم الصيني Dragon Blade في المرتبة الثانية مع 33 مليون دولار أيضاً وبقي فيلم Fifty Shades Of Grey في قمة المرتبة الأولى حيث حصد 68.1 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Duff في المرتبة الخامسة مع 10.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم McFarland USA مباشرة في المرتبة الرابعة حيث جمع 11 مليون دولار، وبقي الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثالثة حاصداً 16.5 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثانية مع 18.3 مليون دولار، وصمد فيلم Fifty Shades Of Grey للأسبوع الثاني على التوالي في المرتبة الأولى بعد أن حصد 22.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم "سوء تفاهم" الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 7724 شخص، ودخل فيلم The Wedding Ringer في المرتبة الرابعة مع 8130 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثالثة حيث شاهده 10273 شخص، وتراجع فيلم Fifty Shades Of Grey من المرتبة الأولى الى الثانية مع 10647 مشاهد، وتقدم فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11273 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Loft في المرتبة الخامسة حيث شاهده 6567 شخص، ودخل فيلم The Wedding Ringer في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 34335 شخص، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 36518 شخص، ودخل فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثالثة حيث شاهده 36902 شخص ودخل الفيلم الصيني Dragon Blade مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 41403 شخص.

في مصر، دخل فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الخامسة حيث جمع 301 ألف جنيه، وبقي فيلم "ريجاتا" في المرتبة الرابعة حاصداً 470 ألف جنيه، وتراجع فيلم "أسوار القمر" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 615 ألف جنيه، وتقدم فيلم Jupiter Ascending إلى المرتبة الثانية مع 677 ألف جنيه وصمد فيلم "يوم مالوش لازمة" في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 151 ألف جنيه.