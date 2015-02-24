سونام كابور تتعرض لإصابة في قدمها وتتابع تصوير فيلمها

خلال تصوير فيلمها الجديد Prem Ratan Dhan Pay، تعرضت النجمة العالمية Sonam Kapoor لإصابة بسيطة في قدمها، إثر سقوطها على الأرض وهي تؤدي بعض المشاهد الخارجية إلى جانب الممثل Salman Khan.

وكشف موقع Bollyspice الذي يعنى بأخبار نجوم بوليوود، أن Kapoor البالغة من العمر 29 عاماً، والتي أطلقت مؤخراً فيلم Dolly Ki Doli في دبي، كانت تؤدي مشهداً راقصاً وبعد سقوطها نقلت إلى المستشفى فوراً، ليتبين أنها تعاني من نزيف في قدمها.

وبالرغم من أن الطبيب المعالج نصح Sonam بالراحة الكاملة في الفراش حتى يشفى الجرح، إلا أنها إستأنفت عملها المعتاد، وتابعت تصوير الفيلم.

يشار إلى أن Prem Ratan Dhan Pay هو من إخراج Sooraj Barjatya، ومن المتوقع أن يطرح في دور السينما في تشرين الثاني من العام 2015.