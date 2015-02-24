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لمريض الكبد.. تجنب الطعام المدخن وزيادة الوزن

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لمريض الكبد.. تجنب الطعام المدخن وزيادة الوزن لمريض الكبد.. تجنب الطعام المدخن وزيادة الوزن
تعد أمراض الكبد من أكثر الأمراض انتشارا فى ، وعلى الرغم من أن السبب الرئيسى للإصابة بأمراض الكبد هو انتقال العدوى الفيروسية، إلا أن العادات الغذائية قد تعد أيضا سببا مهما فى زيادة فرص الإصابة بأمراض الكبد، أو زيادة حدة أعراض المرض لدى المصابين به.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح أن أمراض الكبد من أكثر الأمراض التى تتطلب اهتماما خاصة فى اختيار نوعية الطعام، التى تقدم للمريض ولذا يجب التنبه إلى عدد من القواعد الغذائية لدى مرضى الكبد وهى:

1- الحد من تناول كميات الطعام التى تحتوى على نسبة عالية من والكولسترول.
>2- الاهتمام بتناول أنواع الطعام الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والبقوليات.
>3- الحد من تناول الطعام المدخن، والمضاف إليه كميات كبيرة من الملح كالمخللات وكذا اللحوم المصنعة.
>4- الحد من تناول العصائر المعلبة والمضاف إليها كميات كبيرة من السكر، فى مقابل الاهتمام بتناول العصائر الطازجة بدون سكر.
>5- الحرص على ممارسة الرياضة يوميا وتجنب زيادة الوزن.


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