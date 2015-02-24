انعقاد مؤتمر المصرية لأمراض الصدر والتدرن بتخصيص جلسة عن الأنفلونزا

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، مؤتمرها السنوى الدولى الـــ 56 بالاشتراك مع المؤتمر الـــ 28 للاتحاد الدولى لأمراض الرئة والتدرن، فى الفترة من 24: 27 مارس المقبل.

وقال الدكتور عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس وزير الصحة الأسبق رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يشارك فيه 1200 طبيب متخصص من أساتذة الجامعات المصرية ووزارة الصحة والمستشفيات التعليمية والقوات المسلحة والشرطة، وعدد من الأطباء من الدول العربية والخبراء الأجانب.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة من الأبحاث تتعلق بطرق الوقاية وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسى، وتشمل أبحاثا فى مجال حساسية الشعب الهوائية والالتهاب الشعبى المزمن والتهابات الجهاز التنفسى والدرن، حيث يتم عرض كل ما هو جديد فى تشخيص وعلاج الدرن وتخصص جلسة لمناقشة مشاكل الأنفلونزا وتأثيرها على الجهاز التنفسى.

وأوضح أن المؤتمر يعقد عدة ورش عمل للتدريب على الرعاية المركزة واستخدام المناظير فى تشخيص وعلاج أمراض الصدر والخطط العلاجية لمعظم الأمراض الشائعة، مشيرا إلى أنه ستعقد ورشة عمل لمناقشة العدوى فى المؤسسات الطبية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لأمراض الرئة والتدرن هو اتحاد عالمى، وعقد المؤتمرين معا يتيح فرصة لتبادل الخبرات والتبادل العلمى بين هذه المؤسسة العريقة والجمعية المصرية.