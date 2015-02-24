أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رموز قبلية بسيناء تطالب بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بسبب مشكلة الأمن

Google+ Print
رموز قبلية بسيناء تطالب بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بسبب مشكلة الأمن رموز قبلية بسيناء تطالب بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بسبب مشكلة الأمن
حذر عدد من مشايخ وقيادات قبائل الدائرة الثانية فى شمال سيناء، ومقرها الشيخ زويد ورفح والقسيمة، من خطورة إجراء انتخابات برلمانية فى هذه المناطق، نظرا للأحداث التى تشهدها وطالبوا بوقف العملية الانتخابية بها وتعيين مرشح تتفق عليه القبائل بدون انتخابات.
>جاء ذلك فى اجتماع عقد مساء اليوم فى القاهرة بدعوة من المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار لإيجاد مخرج لصعوبة إجراء انتخابات بهذه المنطقة.

وأصدر المجتمعون بيانا أوضحوا خلاله أن أبرز مطالبهم هى أن يتم تأجيل الانتخابات بالدائرة الثانية (رفح– الشيخ زويد– القسيمة) وعليه يتم تعيين مرشح واحد (إن أمكن دستوريا) يتم التوافق عليه من بين القبائل.

وبرروا مطلبهم هذا بالأحداث الراهنة، التى تقوم بها عناصر قد تستغل الانتخابات البرلمانية فى تنفيذ أعمال عدائية لإفشالها والظهور بمظهر فى غير صالح العملية الانتخابية بالكامل أمام المجتمع الدولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة