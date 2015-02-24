رموز قبلية بسيناء تطالب بإلغاء انتخابات الدائرة الثانية بسبب مشكلة الأمن

حذر عدد من مشايخ وقيادات قبائل الدائرة الثانية فى شمال سيناء، ومقرها الشيخ زويد ورفح والقسيمة، من خطورة إجراء انتخابات برلمانية فى هذه المناطق، نظرا للأحداث التى تشهدها وطالبوا بوقف العملية الانتخابية بها وتعيين مرشح تتفق عليه القبائل بدون انتخابات.>جاء ذلك فى اجتماع عقد مساء اليوم فى القاهرة بدعوة من المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار لإيجاد مخرج لصعوبة إجراء انتخابات بهذه المنطقة.

وأصدر المجتمعون بيانا أوضحوا خلاله أن أبرز مطالبهم هى أن يتم تأجيل الانتخابات بالدائرة الثانية (رفح– الشيخ زويد– القسيمة) وعليه يتم تعيين مرشح واحد (إن أمكن دستوريا) يتم التوافق عليه من بين القبائل.

وبرروا مطلبهم هذا بالأحداث الراهنة، التى تقوم بها عناصر قد تستغل الانتخابات البرلمانية فى تنفيذ أعمال عدائية لإفشالها والظهور بمظهر فى غير صالح العملية الانتخابية بالكامل أمام المجتمع الدولى.