"الأباتشى" تحلق مجددا فى سماء شمال سيناء والقوات تطلق نيرانا تحذيرية

حلقت قبل قليل، طائرة أباتشى فى سماء مناطق العريش ومحيطها الشرقى، وأطلقت القوات نيرانها فى الهواء، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن النيران تحذيرية وتحليق الطائرة تأتى لحماية القوات من هجمات إرهابية محتملة ورصد تحركات العناصر المسلحة ليلا.

وتجدد الليلة فرض حظر التجوال فى مدن العريش ورفح والشيخ زويد، والذى يبدأ من الساعة السابعة مساء كل يوم وينتهى فى السادسة من اليوم الثانى، وانتشرت القوات فى شوارع المدن التى خلت تماما من المارة والتزم الأهالى بحظر التجوال.