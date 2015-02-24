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هانى المسيرى: أولوياتى تنظيم ديوان محافظة الإسكندرية من الداخل

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هانى المسيرى: أولوياتى تنظيم ديوان محافظة الإسكندرية من الداخل هانى المسيرى: أولوياتى تنظيم ديوان محافظة الإسكندرية من الداخل
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى بالمحافظين عقب توليهم المنصب، وشدد على أن منصب المحافظ هو تكليف حربى فى الوقت الراهن، كما شدد الرئيس على أن المنصب يتطلب المزيد من الجهد، ونصح المحافظين بالاستشارة، و العمل فى سباق مع الزمن.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع أعضاء أندية الأنرويل بالاسكندرية شرق، مساء اليوم، بجرين بلازا، والذى بدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

وقال إن الإسكندرية قد توسعت بنسبة 50% فى التخطيط الجديد للمحافظات، الأمر الذى يتطلب خطط طويلة الأمد و قصيرة الأمد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالخطط قصيرة الأجل، فأول أولوياته بالاسكندرية هو تنظيم ديوان عام المحافظة من الداخل، وجمع الأجهزة المعاونة فى مبنى واحد، عقب إحتراق ديوان عام المحافظة القديم، فى يوم جمعة الغضب، وذلك بالتوازى مع الإهتمام بملف القمامة، وإنشاء لجان متخصصة فى كل ملف على حدة، بالإضافة إلى لقاءات موسعة حول تطوير وسائل المواصلات ( الترام، قطار أبو قير)، كما شدد على أهمية التوعية، و العمل فى الخطط طويلة الآجل.

وتابع: سيكون هناك مشروعات كبرى، مثل مشروع الميناء الشرقية، وعودة فنار الاسكندرية، وتنمية المحافظة سياحيًا، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات قد لا يمكن طرحها فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم لعدم استكمال مواردها المالية.

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مصر 365