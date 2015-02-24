بالصور.. محافظ الإسماعيلية يأمر بتنظيف "الفردوس" و"سوق الجمعة" من القمامة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية مفاجئة فى الصباح الباكر والتى تضمنت زيارة وتفقد منطقتى سوق الجمعة وموقف وميدان الفردوس بنطاق حى ثان الإسماعيلية وفى بداية الجولة فوجئ المواطنون والباعة الجائلين وأصحاب الفروشات وبائعى الخضر والفاكهة بمنطقة سوق الجمعة بتواجد المحافظ بينهم دونما أن يصطحب معه أحدًا من المسئولين بالجهاز التنفيذى.

وتجول المحافظ بالمنطقة وتفقد جميع الإشغالات بمدخل السوق وأكد على جميع أصحاب الفروشات والاشغالات أنه حريص كل الحرص على الحفاظ على مصدر رزقهم موضحًا أنه سوف يتم نقلهم وتسكينهم فى الأماكن البديلة والمخصضصة لهم وأنه لن يضار أحدًا منهم ولكن عليهم التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإخلاء المنطقة حفاظًا على استعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة.

وبعد ذلك انتقل المحافظ إلى منطقة ميدان وموقف الفردوس وهو مركز تجمع خطوط سيارات السرفيس والنقل الداخلى والتقى عددًا كبير من الأهالى والمواطنين والسائقين واستمع إلى مشاكلهم وشكاواهم وعلى الفور تم استدعاء رئيس حى ثان الإسماعيلية محمد عبد المنعم وقد أصدر المحافظ تعليمات إلى رئيس الحى بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل فى هذه المناطق والدفع بجميع الآليات ومعدات وعمال الحى لرفع جميع تجمعات القمامة والمخلفات والإشغالات من هذه المنطقة كما أصدر المحافظ توجيهات إلى العقيد محمد عامر مدير إدارة مرور الإسماعيلية بتكثيف التواجد المرورى بالمنطقة والعمل على حل جميع الشكاوى التى استمع إليها من السائقين والعمل على تنظيم ومراقبة الحركة المرورية بالمنطقة.



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المحافظ يفاجئ الباعة الجائلين بسوق الجمعة



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اللواء ياسين ورئيس حى ثانى وقائد المرور أثناء زيارة الفردوس



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المحافظ يتحاور مع المواطنين



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سيدة تطرح بعض الشكاوى على المحافظ



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المحافظ وسط المواطنين والباعة



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المحافظ يصدر تعليمات مشددة لرئيس الحى لإزالة المخالفات



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إحدى المواطنات تطرح على المحافظ مشاكل المنطقة