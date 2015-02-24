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محافظ الإسكندرية: العشوائيات آفة المجتمع ..وصلاحيات كاملة للنائب

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محافظ الإسكندرية: العشوائيات آفة المجتمع ..وصلاحيات كاملة للنائب محافظ الإسكندرية: العشوائيات آفة المجتمع ..وصلاحيات كاملة للنائب
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن العشوائيات آفة المجتمع حاليًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على تنمية تلك المناطق، وأول مشروع هو تنفيذ مشروع مساكن غيط العنب لإنشاء وحدات سكنية بتكلفة وصلت إلى نصف مليار جنيه، لنقل سكان المناطق العشوائيات.

وأشار إلى أن المحافظة قد حصلت على تبرعات بـ250 مليون جنيه، ويتبقى نصف المبلغ، مطالبًا المجتمع المدنى بالمساهمة فى هذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع أعضاء أندية الأنرويل الإسكندرية شرق، مساء اليوم بجرين بلازا.

وفى جانب آخر، قدم المحافظ التحية لنائبته الدكتورة سعاد الخولى، والتى أكد إعطاءها كل الصلاحيات للعمل والتصدى فى كل مشكلات المحافظة، مشيرًا إلى أن الأساس فى العمل المحلى هو اللامركزية، منوهًا عن أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة بالأحياء المختلفة، وسيكون لكل رئيس حى 5 مساعدين للتأكيد على تطبيق اللامركزية.

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