مصدر أمنى: انفجارا المنصورة بسبب القبض على 2 إخوان متورطين بتصنيع القنابل

صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية بأن الانفجاريين الذين وقعا منذ قليل بجوار قسم ثانى المنصورة، ومحدث الصوت الذى انفجر بجوار جهاز الأمن الوطنى، نتيجة إلقاء القبض على اثنين من أعضاء جماعة الإخوان اليوم والمتورطين فى تصنيع قنابل وزرعه بالمناطق الحيوية بالمنصورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عضوى من أعضاء الجماعة أمام أكاديمية الدلتا بطلخا ومطلوبين وبحوزتهم دوائر كهربائية تستخدم فى التفجير وبعض المنشورات التحريضية ضد الدولة.

واكد المصدر بان التفجير الأول أمام قسم ثانى المنصورة تم فى سيارة شرطة قديمة بجوار القسم ولم يسفر عن اى إصابات بشرية.

انفجار قنبلتين أمام قسم ثان المنصورة ومبنى الأمن الوطنى دون إصابات