جلال مرة يتابع مع كوادر "النور" خطة الحملة الانتخابية بالسويس

التقى المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، بكوادر وقيادات الحزب بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة الحملة الانتخابية لمرشحى الحزب بالمحافظة.

وشدد مرة خلال كلمته على ضرورة معرفة الأخطار والتحديات التى تواجه الدولة المصرية حتى يتم اتخاذ القرار المناسب مؤكدًا أن المخاطر هدفها هدم كيان الدولة والتى لم يبق غيرها فى المنطقة العربية.

وأشار "مرة" إلى أن استراتجية حزب النور الأساسية هى الحفاظ على كيان هذا الوطن متماسكا، بدون افتعال أى معارك جانبية لأن مصر هى بوابة الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح أن انتخابات النواب القادمة تعد أهم انتخابات تشهدها مصر لأننا فى مرحلة الانتهاء من خارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة.