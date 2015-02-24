أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيومن رايتس ووتش تدين استخدام النظام السورى للبراميل المتفجرة

Google+ Print
هيومن رايتس ووتش تدين استخدام النظام السورى للبراميل المتفجرة هيومن رايتس ووتش تدين استخدام النظام السورى للبراميل المتفجرة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على سوريا لمعاقبة النظام السورى لاستمراره فى استخدام البراميل المتفجرة فى غاراته.

وقتل وأصيب آلاف المدنيين فى هجمات بالبراميل المتفجرة التى تسقطها المروحيات السورية. وهذه البراميل هى عبارة عن عبوات كبيرة او اسطوانات غاز او خزانات مياه مليئة بالمتفجرات والشظايا المعدنية ، وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية، حددت منظمة هيومن رايتس ووتش 450 موقعا مدمرا على الاقل فى عشر بلدات وقرى فى محافظة درعا الجنوبية واكثر من الف موقع فى مدينة حلب الشمالية خلال العام الماضى ما يشير الى الدمار الواسع الذى يحدثه استخدام هذه البراميل.

كما درست المنظمة عددا من تسجيلات الفيديو على موقع يوتيوب تظهر مروحيات ام اي-17 السورية تلقى براميل متفجرة على مناطق مدنية، وقالت المنظمة ان حظر الاسلحة سيحد من قدرة النظام السورى على شن هجمات جوية ويحرمه من احتمال شراء مروحيات جديدة او صيانة المروحيات المتوافرة لديه حاليا، وتأتى هذه الدعوة فيما تسعى الامم المتحدة الى الحصول على دعم الرئيس السورى بشار الاسد لتجميد القتال فى حلب والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمدنيين.

وقال نديم حورى مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "على مدى عام لم يفعل مجلس الامن الدولى اى شيء لوقف حملة القصف الجوى القاتلة التى يشنها بشار الاسد على المناطق التى يسيطر عليها المتمردون والتى ارهبت وقتلت وشردت المدنيين".

وأضاف "وسط الحديث عن وقف موقت محتمل للضربات على حلب، السؤال هو ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان اخيرا لمجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات لوقف القصف بالبراميل".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365