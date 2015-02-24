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الحوثيون يقصفون مقر الحرس الجمهورى فى اليمن بالدبابات

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الحوثيون يقصفون مقر الحرس الجمهورى فى اليمن بالدبابات الحوثيون يقصفون مقر الحرس الجمهورى فى اليمن بالدبابات
قامت عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين مساء اليوم الثلاثاء بقصف مقر القوات الخاصة -الحرس الجمهورى- بالدبابات فى منطقة الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح مصدر عسكرى لوكالة خبر للأنباء أن الحوثيين قصفوا موقع القوات بالدبابات بعد أن حاولت فى وقت سابق اقتحام المقر ولكن القوات تصدت لها .

ومن ناحية أخرى أكد مصدر عسكرى مسئول بالقوات الخاصة اليمنية أن القوات وكافة الوحدات على أتم الاستعداد والجاهزية للرد على مصادر النيران أيا كان مصدرها وبقوة .

مؤكدا أن القوات الخاصة لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء أى تهديد يطال شرف هذه القوة، وحذر المصدر أى جماعة من أى شكل وتحت أية مبررات من مغبة أى تصرف أحمق قد تدفع ثمنه باهظا.
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