وصول رحلة مطار جربا التونسي وعلى متنها 267 مصريًا

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء طائرة مصر للطيران القادمة من مطار جربا التونسي، والتي تقل على متنها 267 راكبًا مصريًا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ليصل إجمالى المصريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة ٢٠٠٥ مواطن مصري.

وتعتبر هذه الرحلة هي ثامن الرحلات التي نظمتها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين القادمين من ليبيا إلى القاهرة بالتنسيق بين وزارتي الطيران المدنى والخارجية وبالتعاون مع السلطات التونسية.

من ناحية أخرى أقلعت رحلة جديدة من مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم متجهة إلى مطار جربا من طراز البوينج 777، ومن المتوقع عودتها في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء.