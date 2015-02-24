انفجار سيارة شرطة بجوار قسم ثان المنصورة دون وقوع إصابات

انفجرت سيارة شرطة بجوار قسم ثان المنصورة مساء اليوم، مما تسبب في حدوث حالة من الفزع داخل القسم وبالمنطقة المحيطة.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم ثان المنصورة بحدوث انفجار “بوكس شرطة” تابع لقسم ثان أثناء وجوده بجوار سور القسم دون وقوع إصابات، حيث سادت حالة من الذعر داخل القسم وبالمنطقة المحيطة وتم إخلاؤه فورًا.

وأكدت مصادر أمنية أن سبب انفجار السيارة هو قيام مجهولين بوضع قنبلة بدائية الصنع متصلة بهاتف محمول ودائرة كهربائية وتم تفجيرها عن بعد.

انتقل لمكان الواقعة خبراء المفرقعات وقوات الأمن والدفاع المدني والمطافىء وتم السيطرة على الحريق الناتج عن انفجار السيارة قبل امتداده لباقى السيارات المجاورة له وتم فرض كردون أمني بالمنطقة لفحص المكان تحسبًا لوجود أي قنابل أخرى.

وأكدت المصادر أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، حيث تم تفجير “البوكس” وهو خالي والمنطقة المحيطة به خالية من المارة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وتكثف مديرية الأمن من جهودها لضبط الجناه.