ضبط 500 كيلو لحوم وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمرج

ضبط أطباء التفتيش والمجازر بالقاهرة، 500 كيلو من اللحوم والكبدة المستوردة الفاسدة بحى المرج، بالتعاون مع مباحث التموين ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعدام كامل الكمية بالطريقة الصحية والآمنة بالمحرقة.

وقال الدكتور أحمد نبيل، طبيب بإدارة التفتيش المركزى بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تمكنت من ضبظ حوالى 300 كيلو جرام من الكبدة المستوردة موضوعة على أرضية مدخل عقار وفى حالة إذابة تامة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمنطقة المرج.

وأضاف نبيل، أن الحملة وجدت كميات أخرى تقدر أوزانها بحوالى 200 كيلو جرام من مفروم الكفتة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بأحد المحال الشهيرة بمنطقة بالمرج.

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ضبط 85 كيلو لحوم رومى غير صالحة للاستخدام بسوبر ماركت بالمرج

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