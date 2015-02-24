أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 500 كيلو لحوم وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمرج

Google+ Print
ضبط 500 كيلو لحوم وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمرج ضبط 500 كيلو لحوم وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمرج
ضبط أطباء التفتيش والمجازر بالقاهرة، 500 كيلو من اللحوم والكبدة المستوردة الفاسدة بحى المرج، بالتعاون مع مباحث ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعدام كامل الكمية بالطريقة الصحية والآمنة بالمحرقة.

وقال الدكتور أحمد نبيل، طبيب بإدارة التفتيش المركزى بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تمكنت من ضبظ حوالى 300 كيلو جرام من الكبدة المستوردة موضوعة على أرضية مدخل عقار وفى حالة إذابة تامة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمنطقة المرج.

وأضاف نبيل، أن الحملة وجدت كميات أخرى تقدر أوزانها بحوالى 200 كيلو جرام من مفروم الكفتة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بأحد المحال الشهيرة بمنطقة بالمرج.
>

ضبط 85 كيلو لحوم رومى غير صالحة للاستخدام بسوبر ماركت بالمرج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها