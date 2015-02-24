حبس متهم بحرق سيارة شرطة وتدريب عناصر إرهابية بالسويس 15 يوما

قررت نيابة السويس مساء اليوم، حبس " معتز . ص . ع " 19 سنة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اعترافه بحرق سيارة رئيس مباحث التهرب الضريبى وآخرين، وانضمامه لحركة المقاومة الشعبية الإرهابية، وتدريب أعضائها بأحد المنازل بمنطقة الألبان بحى الأربعين على صنع المواد الحارقة وسريعة الاشتعال لحرق السيارات الحكومية والشرطية.

كانت قوات الشرطة فى السويس ألقت القبض على المتهم، وهو طالب بمعهد الحاسب الآلى، بتهمة الاشتراك مع عناصر الجماعة الإرهابية فى حرق سيارات ضباط الشرطة وأسرهم فى السويس، والقيام بأعمال العنف والتخريب.

كانت التحريات والمعلومات قد دلت عن المتهم " معتز . ع "، طالب بمعهد الحاسب الآلى فى السويس، متورط بالإشتراك مع عناصر خلية " المقاومة الشعبية "، فى حرق سيارات ضباط الشرطة، واستهداف السيارات التابعة لديوان عام المحافظة.

ضبط عضو بـ"خلية المقاومة الشعبية الإرهابية" بتهمة حرق سيارات شرطة بالسويس