حسن الرداد يقدم بلاغا يطالب فيه بالقبض على الفنانة علياء الكيبالى

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغا من شعبان سعيد، محامى الفنان حسن الرداد، ضد الفنانة علياء الكيبالى، يطالب بإصدار قرار بالقبض عليها تنفيذا لحكم قضائى صادر ضدها لصالح موكله بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامها بتعويضه بمبلغ 40 ألف جنيه.

ذكر البلاغ المقيد برقم 3449 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 21 يونيو الماضى صدر حكما غيابيا فى القضية رقم 11089 لـسنة 2013 جنح الدقى، بحبس الفنانة عليه عبد الرحمن عباس، وشهرتها "علياء الكيبالى"، سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامها بأن تؤدى للطالب 40 آلف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والمصاريف وأتعاب المحاماه.

وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقها هاربة من تنفيذ الحكم منذ 9 أشهر، ولم تتحرك الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم القضائى، مطالبًا بالتحقيق مع المسئولين الممتنعين عن تنفيذ الحكم وسرعة القبض على الفنانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.