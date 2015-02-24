عمر البشير: ندعم الجيش الليبى بالأسلحة ونعترف بحكومة "الثنى"

قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن بلاده تجمعها علاقات جيدة مع كل الأطراف فى ليبيا، وذكر قائلاً: "هناك اتفاقيات هامة جداً مع ليبيا فى مجال التعاون العسكرى بين البلدين، الآن يوجد مئات الطلاب الليبيين فى الكلية الحربية السودانية، دربنا مئات الضباط اللبيين، ودعمنا القوات المسلحة الوطنية الليبية"، نافياً أن تكون بلاده أرسلت أى إمدادات عسكرية لميليشيات فجر ليبيا.

وأضاف الرئيس السودانى فى تصريحات له، "الذخيرة التى أرسلناها ذهبت إلى الكفرة، محل رئاسة القوات المشتركة، لكن بعض الجهات التى لديها غرض قالت إن هذا السلاح كان موجهًا لفجر ليبيا، مضيفًا: أرسلنا طائرة صغيرة تحمل ذخائر إلى الكفرة حتى تستطيع النزول فى الطريق".

وتابع: الرئيس السودانى أن بلاده تعترف بحكومة عبد الله الثنى فى ليبيا، مشيراً إلى عدم وجود اتصال بين بلاده واللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة فى ليبيا.