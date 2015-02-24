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الحوثيون يختطفون قياديا بحزب الإصلاح أثناء توجهه للقاء الرئيس هادى

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الحوثيون يختطفون قياديا بحزب الإصلاح أثناء توجهه للقاء الرئيس هادى الحوثيون يختطفون قياديا بحزب الإصلاح أثناء توجهه للقاء الرئيس هادى
أفادت مصادر إعلامية يمنية، أن المليشيات الحوثية قاموا باختطاف محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح اليمنى، ورئيس وفد الحزب، فى الحوار بين القوى السياسة مساء اليوم الثلاثاء بمحافظة إب وسط اليمن.

وقال احد الناطقين الرسميين للحزب، إن نقطة تابعة للمليشيات بمنطقة السحول أوقفت القيادى أثناء توجهه للقاء الرئيس هادى بمحافظة عدن جنوب البلاد.

تزامن ذلك مع قيام المليشيات الحوثية بتحريك عدد كبير من الآليات العسكرية، من مقر الفرقة الأولى مدرع متجهة نحو معسكر القوات الخاصة، بمنطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء.

وكانت قد وقعت إشتباكات عنيفة بين حراسة معسكر القوات الخاصة ومسلحى الحوثى فى منطقة الصباحة منذ قليل.

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