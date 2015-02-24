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الرحلات الجوية بين تركيا والأردن إلى ليبيا تتوقف فى الشرق لأسباب أمنية

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الرحلات الجوية بين تركيا والأردن إلى ليبيا تتوقف فى الشرق لأسباب أمنية الرحلات الجوية بين تركيا والأردن إلى ليبيا تتوقف فى الشرق لأسباب أمنية
قال مسؤولون إن ستجبر طائرات الركاب الليبية التى تطير من تركيا والأردن إلى العاصمة الليبية طرابلس على التوقف فى شرق ليبيا للسماح للحكومة المعترف بها دوليا التدقيق والتعامل مع الأشخاص المحتمل أن يكونوا مقاتلين فى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وتؤكد هذه الخطوة على ما تقوم به مصر فيما يتعلق بليبيا لتعزيز حكومتها الرسمية الضعيفة المتحصنة فى شرق البلاد منذ أن فقدت السيطرة على العاصمة فى مواجهة مع قوات أعلنت من جانبها تشكيل حكومة وبرلمان، وقصفت الطائرات المصرية ما يشتبه بأنها أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين فى مدينة درنة فى شرق ليبيا الأسبوع الماضى بعدما أصدرت الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يظهر إعدام 12 مسيحيا مصريا.

ويتهم رئيس وزراء الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثنى الحكومة والبرلمان المنافسين اللذين يسيطران على طرابلس بأن لهما صلات بالمتشددين الإسلاميين. وهى تهم تنفيها الحكومة والبرلمان فى طرابلس، وأعلن متشددو الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن هجمات على بعثات أجنبية فى طرابلس وعن هجوم صاروخى على مطار الأبرق فى شرق البلاد وعن هجوم انتحارى مزودج بسيارتين فى بلدة القبة فى شرق البلاد مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
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