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الرئيس السودانى: محاربة "داعش" تكون بالفكر وليس السلاح

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الرئيس السودانى: محاربة "داعش" تكون بالفكر وليس السلاح الرئيس السودانى: محاربة "داعش" تكون بالفكر وليس السلاح
قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن تنظيم "داعش" الإرهابى و"القاعدة" وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى يجب أن تحارب بالفكر وليس السلاح، وذكر قائلاً:" هناك شباب صادق تبنوا هذا الفكر ناقشنهم وعادوا بل حولناهم لأن يعملوا على عودة باقى زملائهم"، مشدداً على أن اعمال "داعش" فى العراق وسوريا تجاوزت كل الخطوط وتؤكد أنهم يريدون تشوية صورة الإسلام.

وأضاف الرئيس السودانى فى تصريحات إعلامية، أن الدين الإسلام يحرم حرق الإنسان والحيوان وما فعله هذا التنظيم إلى جانب الإمكانيات التى يتمتع بها يؤكد أنه مخترق من جهات تعادى الدين الإسلامى منها الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية، وذكر قائلاً:" إمكانيات داعش هى امكانيات دولة وليس ميليشيات".

وعن الوضوع السورى قال الرئيس السودانى، لابد من حل سياسى للازمة السورية يشمل الجميع بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، لافتاً إلى ان هناك جهات كثيرة من مصلحتها استمرار الإضطراب على الاراضى السورية.

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