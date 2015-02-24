وزير سعودي: البطالة من سنن الله

أثار حديث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر عن معدل البطالة في المملكة، وبأنها “من سنن الله في المجتمع”، حفيضة الكثيرين على موقع تويتر، الذين تناولوا تصريحاته بشيء من السخرية.

فقد علّق مدير قناة العرب جمال الخاشقجي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قائلاً: “يعني سنة ونؤجر عليها مثلا!!” فيما كتب الشيخ عادل الكلباني: “وزير الاقتصاد والتخطيط ! ينام، ثم إذا صحى صرح بتصريح تقول ليته ما صحى!”.

وكان الجاسر قد قال: إن نسبة البطالة تبلغ 6 في المئة فقط وفق الإحصاءات الدولية، وإنه لا يوجد مجتمع منذ سنن النبوة حتى الآن سواء كان المجتمع صناعيا أو ناميا، إلا وتوجد فيه بطالة، بحسب صحيفة الحياة.