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إصابة سيدة في انفجار قنبلة بمحيط مبنى الأمن الوطني بالمنصورة

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إصابة سيدة في انفجار قنبلة بمحيط مبنى الأمن الوطني بالمنصورة إصابة سيدة في انفجار قنبلة بمحيط مبنى الأمن الوطني بالمنصورة

 

أرشيفية

سادت حالة من الذعر بمحيط مبنى الأمن الوطني بالمنصورة مساء اليوم عقب حدوث انفجار مدوي داخل صندوق قمامة بالقرب من المبنى ومن استراحة محافظ الدقهلية مما تسبب في إصابة سيدة.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن الدقهلية بلاغًا من مدير إدارة الأمن الوطني بدائرة قسم ثان المنصورة يفيد سماع دوي انفجار قوي بمحيط المبنى يشتبه أنه صادر من انفجار قنبلة وقامت الإدارة بإخلاء المبنى من الضباط والعاملين به.

وانتقل لمكان الواقعة خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية، وتبين أن سبب الانفجار قنبلة بدائية الصنع ملحقة بهاتف محمول وضعها مجهولون بين القمامة بصندوق بمحيط مبنى إدارة الأمن الوطني واستراحة محافظ الدقهلية وعدد من المدارس.

وتم فرض كردون أمني حول المكان وتمشيطه بأجهزة الكشف عن قنابل والكلاب المدربة، كما تم فحص المدارس واستراحة المحافظ ومبنى إدارة الأمن الوطني.

وأكدت مصادر أمنية أنه نتج عن القنبلة إصابة إحدى السيدات التي تصادف مرورها داخل سيارتها بالمكان، ونتيجة للانفجار تحطم زجاج السيارة وأصابتها بعض الشظايا وتم نقلها للمستشفى.

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