حبس المتهم بحرق سيارة شرطة وتدريب عناصر إرهابية بالسويس 15 يوم

قررت نيابة السويس مساء اليوم حبس ” معتز . ص . ع ” 19 سنه 15 يوم على ذمة التحقيقات ،وذلك بعد اعترافه بحرق سيارة رئيس مباحث التهرب الضريبي وأخرون وقيامه ، بالإضافة لانضمامه لحركة المقاومة الشعبية الإرهابية وتدريب أعضائها بأحد المنازل بمنطقة “الألبان” بحي الأربعين على صنع المواد الحارقة وسريعة الاشتعال لحرق السيارات الحكومية والشرطية.

وكانت قوات الشرطة فى السويس ،قد ألقت القبض على المتهم وهو طالب بمعهد الحاسب الآلي، بتهمة الاشتراك مع عناصر الجماعة الإرهابية فى حرق سيارات ضباط الشرطة وأسرهم فى السويس والقيام بأعمال العنف والتخريب.

وكانت التحريات والمعلوما ،قد دلت المتهم ” معتز . ع ” طالب بمعهد الحاسب الآلي فى السويس متورط بالاشتراك مع عناصر خلية ” المقاومة الشعبية ” فى حرق سيارات ضباط الشرطة، واستهداف السيارات التابعة لديوان عام المحافظة.