إصابة متهم هارب من 3 جنايات أثناء القبض عليه بمركز ملوى

أصيب مسجل خطر بطلق ناري بالكتف بأحد شوارع بندر ملوى أثناء محاولته الهرب مع متهم ثاني أثناء القبض عليهما في كمين نصبه له أجهزة الأمن إلا أن المتهمان أطلقا الرصاص على القوات ،وتسبب تبادل إطلاق الرصاص في إصابة المتهم الهارب من 3 جرائم قتل.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ،قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بتبادل إطلاق الرصاص بين متهمان وقوات الأمن بشارع 5 ببندر ملوى جنوب المحافظة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها الرائد أحمد داوود رئيس مباحث بندر ملوي والنقيبان محمود أبو السعود ومصطفى دوغباج معاوني المباحث قيام كل من “ربيع-ت” 29 سنه فلاح و”محمد-س” 29 سنه مقيمين بقرية “تنده” بمركز ملوى كانا يستقلان دراجة نارية أثناء محاولتهما الهرب من قوات الأمن بشارع 5 وإطلاقهما الرصاص الحي على القوات المتواجدة بالشارع، مما دفعهم لتبادل إطلاق الرصاص معهما ،مما تسبب في إصابة المتهم الأول برصاص في الكتف .

وتبين أن المتهمان هاربين من 3 جنايات قتل وأنهما كانا في طريقهما لقرية “تنده” لقتل شخص آخر على خلاف معه ،وتحرر محضر بالواقعه وجار إخطار النيابة العامة.