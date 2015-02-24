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عبد الفضيل: الأهلي استحق السوبر.. وباسم لا يتحمل المسؤولية

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عبد الفضيل: الأهلي استحق السوبر.. وباسم لا يتحمل المسؤولية عبد الفضيل: الأهلي استحق السوبر.. وباسم لا يتحمل المسؤولية

طالب شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي عدم تحميل زميله في الفريق باسم علي مسؤولية ضياع لقب السوبر الإفريقي، بعدما خسره الفريق الأحمر وتوج به وفاق سطيف الجزائري.

لاعب المقاولون العرب السابق أضاع ركلة الجزاء السادسة، ليخسر الأهلي فرصة الفوز بلقب السوبر الإفريقي للعام الثالث على التوالي.

وتحدث عبد الفضيل لـFilGoal.com مؤكدا أن باسم علي لا يستحق تحمل مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي، وأنه من أكثر اللاعبين الأكفاء داخل الأهلي.

وأضاف "أفضل اللاعبين في العالم يضيعون ركلات الجزاء، وكل ما حدث هو أن التوفيق لم يكن حليفا لباسم أثناء تسديده للركلة".

وأردف"لو نجح باسم في تسجيل ركلته، كان سيأتي لاعب آخر ويضيع".

وشدد لاعب النادي الأهلي على أن فريقه قدم مباراة أفضل من وفاق سطيف، وكان يستحق أن يتوج بالبطولة، لكن التوفيق هو الذي منح اللقب في النهاية للفريق الجزائري.

وأتم "في ركلات الجزاء عامل التوفيق فيها يكون كبير جدا في تحديد هوية الفائز، ولذلك خسر الأهلي".

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