كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك في دربي مثير

تمكن الأهلي من تحقيق فوز غال ومثير على الزمالك في دربي كرة السلة بنتيجة 77-76 في المباراة التي جمعتهما بدوري السوبر اليوم الثلاثاء.

واضطر الفريقان للعب وقت إضافي بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة 65-65.

وشهدت المباراة تبادل بين الفريقين في تحقيق التقدم على الأخر إذ أنهى الزمالك الربع الأول متقدما بفارق 4 نقاط قبل أن يعود الأهلي وينهي الربع الثاني والشوط الأول متقدما 31-29.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تقدمه ووسع الفارق لـ9 نقاط قبل أن ينتفض الزمالك ويتعادل ليلجأ الفريقان لوقت إضافي حقق فيه الأهلي الفوز بفارق نقطة وحيدة.

بذلك الفوز يحقق الأهلي الانتصار الثالث على التوالي في دوري السوبر بعد الفوز على سموحة وطنطا ومن المنتظر أن يواجه الجزيرة في مواجهة قوية يوم الخميس.