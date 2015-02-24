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طارق يحيى: ترشيحات المنتخب؟ شحاتة في كفة بعيدا عن باقي المرشحين

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طارق يحيى: ترشيحات المنتخب؟ شحاتة في كفة بعيدا عن باقي المرشحين طارق يحيى: ترشيحات المنتخب؟ شحاتة في كفة بعيدا عن باقي المرشحين

يرى طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي، أن حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب هو الأجدر بقيادة منتخب .

وقال طارق يحيى: "حسن شحاتة في كفة وباقي المرشحين في كفة أخري بالنسبة للمدرب المصري المرشح لتدريب ".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن المدرب الوطني هو الأنسب للمنتخب في هذه الفترة لأنه سيبني فريقا جديدا، وهي ميزة يفتقدها المدرب الأجنبي.

وتابع "لقد كنت في دورة تدريبية بالاتحاد الأفريقي للحصول علي الرخصة A، ورفض المحاضر الأفريقي خضوع حسن شحاتة للاختبارات".

وأتم يحيي "المحاضر الأفريقي قال لا يجوز أن اختبر أفضل مدرب في القارة".

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