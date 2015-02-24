أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق يحيى: تصرف الحضري غير مقبول ويمكننا حل مشكلته في 3 دقائق

Google+ Print
طارق يحيى: تصرف الحضري غير مقبول ويمكننا حل مشكلته في 3 دقائق طارق يحيى: تصرف الحضري غير مقبول ويمكننا حل مشكلته في 3 دقائق

أكد طارق يحيي المدير الفني للإسماعيلي أنه غاضب من عصام الحضري لانقطاعه عن التدريبات بسبب تأخر النادي في صرف مستحقاته المتأخرة.

وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية "الحضري حارس قيمة وقامة كبيرة، ولكن حل المشكلة ليس في انقطاعه عن التدريبات، فهو تصرف غير مقبول".

ووجه مدرب الدراويش رسالة للسد العالي "المشكلة أن لاعب الكرة "صايع" ويقيم رد فعلي تجاه النجوم الكبار مثل الحضري وعبد ربه والسولية، ولكن كل اللاعبين سواسية مع اعترافي أن النجوم لهم معاملة خاصة".

وأوضح " الحضري حصل علي ٢٥% من مستحقاته بداية الموسم، واتفق علي صرف باقي المبلغ شهريا، يتبقي له ستة أشهر، والنادي عرض عليه راتب ٥ أشهر، ولكنه رفض".

وأتم طارق يحيى "مشكلة الحضري يمكن حلها في ٣ دقائق، وغيابه يسبب لي أزمة لعدم وجود سوي حارس مرمي وحيد بالفريق بعد إعارة محمد عواد للمصري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع