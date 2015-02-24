طارق يحيى: تصرف الحضري غير مقبول ويمكننا حل مشكلته في 3 دقائق

أكد طارق يحيي المدير الفني للإسماعيلي أنه غاضب من عصام الحضري لانقطاعه عن التدريبات بسبب تأخر النادي في صرف مستحقاته المتأخرة.

وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية "الحضري حارس قيمة وقامة كبيرة، ولكن حل المشكلة ليس في انقطاعه عن التدريبات، فهو تصرف غير مقبول".

ووجه مدرب الدراويش رسالة للسد العالي "المشكلة أن لاعب الكرة "صايع" ويقيم رد فعلي تجاه النجوم الكبار مثل الحضري وعبد ربه والسولية، ولكن كل اللاعبين سواسية مع اعترافي أن النجوم لهم معاملة خاصة".

وأوضح " الحضري حصل علي ٢٥% من مستحقاته بداية الموسم، واتفق علي صرف باقي المبلغ شهريا، يتبقي له ستة أشهر، والنادي عرض عليه راتب ٥ أشهر، ولكنه رفض".

وأتم طارق يحيى "مشكلة الحضري يمكن حلها في ٣ دقائق، وغيابه يسبب لي أزمة لعدم وجود سوي حارس مرمي وحيد بالفريق بعد إعارة محمد عواد للمصري".