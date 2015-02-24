شحاتة يدرس خوض ودية مع الزمالك

جهز حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب برنامجًا يشمل عدد من المباريات الودية لتجهيز لاعبيه أثناء فترة توقف الدوري.

وأوضح شحاتة: "لعبنا اليوم مباراة ودية مع المنصورة، وسنخوض لقاء آخر مع الرجاء يوم الخميس المقبل".

وأشار "المعلم" في تصريحات تليفزيونية إلى إمكانية خوض ودية ثالثة مع الزمالك يوم الأحد ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أنه يحاول تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا حتى يكتسبوا لياقة المباريات، تحسبًا لعودة بطولة الدوري في أي وقت.

وأتم حسن شحاتة: "عودة الدوري سيكون خطوة على عودة مصر لريادة الكرة العربية والأفريقية".