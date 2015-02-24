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اتحاد الكرة: المعلم والعميد والبدري ضمن 4 سيناريوهات لمدرب المنتخب

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اتحاد الكرة: المعلم والعميد والبدري ضمن 4 سيناريوهات لمدرب المنتخب اتحاد الكرة: المعلم والعميد والبدري ضمن 4 سيناريوهات لمدرب المنتخب

سرد سيف زاهر عضو اتحاد الكرة أربعة سيناريوهات للمرشحين لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب في الفترة القادمة.

وقال زاهر عبر برنامجه على قناة "الحياة 2": "هناك انقسام داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين ثلاثة مرشحين".

وأوضح: "الاتجاه الأول يتزعم فكرة تولي حسن شحاتة المسؤولية لخبرته الكبيرة، وإنجازاته في قيادة للفوز بكأس أفريقيا 3 مرات".

وأضاف: "أما الاتجاه الثاني يتبنى إسناد المهمة لوجه جديد له نجومية، مثل حسام حسن، ويستند لنتائجه الجيدة مع منتخب الأردن".

وتابع: "بينما يسير رأي ثالث نحو تعيين حسام البدري، لشخصيته القوية والتزامه، وبطولاته التي حققها مع الأهلي والأندية التي دربها".

وأشار إلى أن الثلاثي جمال علام وحسن فريد وهاني أبو ريدة يقومون بمفاوضات سرية مع مدرب أجنبي له سمعة كبيرة، سيعرض اسمه في الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد.

وأتم سيف زاهر: "الاتحاد لديه وديعة بنكية تكفي راتب مدرب أجنبي لمدة عامين، ولكن بشرط أن تكون سيرته الذاتية أفضل من شحاتة والبدري وحسام حسن".

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