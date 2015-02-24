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بالصور: النجوم الأتراك يستمتعون بإجازتهم على الثلج

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بالصور: النجوم الأتراك يستمتعون بإجازتهم على الثلج بالصور: النجوم الأتراك يستمتعون بإجازتهم على الثلج

الثلاثاء 24-02-2015 20:15

أدخلت العاصفة الثلجية القطبية الحادة القادمة من سيبيريا، أجواء البهجة والفرح في قلوب ملايين الأتراك الذين استمتعوا باللعب على الثلج والتقاط الصور، حيث وصلت سماكة الثلوج المتراكمة في اسطنبول والمدن التركية إلى 60 سم تقريباً.
وحالت العاصفة دون إقلاع رحلات جوية كثيرة إذ أعلنت إغلاق مطار مصطفى أتاتورك الدولي مؤقتاً، حيث حوصر العديد من الفنانين الأتراك خارج تركيا غير قادرين على العودة في الوقت المحدد بينما استمتع زملائهم في اسطنبول مع أصدقائهم وعائلاتهم بأجواء الثلج.

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