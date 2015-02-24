هيفا تبدأ بتصوير مسلسل "مريم" وتنشر صورة من كواليس العمل

أعلنت النجمة هيفا وهبي عن بدء عمليات تصوير مسلسل "مريم"، الذي تلعب دور البطولة فيه، والمقرر عرضه في رمضان العام 2015.

وجاء إعلان هيفا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، أرفقتها بصورة لها من كواليس العمل، ظهرت فيها هيفا وهي ترتدي ملاية شخصية "مريم".

وكانت الممثلة اللبنانية نادين الراسي أول المهنئين، إذ تمنت لهيفا حظاً وفقاً وأكدت أن المسلسل "رح يكسّر الدني"، من خلال تغريدة أرسلتها لها، وأضافت نادين أن الجميع ينتظر العمل لأن هيفا تستحق الأفضل.

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