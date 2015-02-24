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شاب عشريني يدّعي أنه ابن Jay-Z.. والأخير يرفض إجراء فحص الـDNA

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الثلاثاء 24-02-2015 15:22

سبق وادعى الشاب Rymir Satterthwait ابن الـ 21 عاماً أنّ النجم العالمي Jay-Z هو والده الحقيقي، لكن المسألة لم تقف عند هذا الحدّ، إذ أحيلت إلى القضاء، مما يعني أنها جدية وخطيرة.
وكشف موقع Hollywood Life أنّ Satterthwait قام برفع دعوى قضائية ضد Jay-Z البالغ من العمر 45 سنة، حتى يتمكن من إثبات صحّة أقواله، إلا أن الأخير يحاول التهرب من هذا الأمر، كما رفض إجراء فحص الحمض النووي DNA الذي من شأنه حسم المسألة وإظهار الحقيقة.
واعتبرت هيئة المحكمة أن تصرّف Jay-Z وإصراره على عدم الخضوع للفحوصات اللازمة، يضعه في مأزق كبير، تحت طائلة اعتبار عمله قراره إخفاءً للحقيقة.
وحسب المعطيات الموجودة حتى الآن، أكدت المحكمة أنّ المغني Jay-Z كانت تربطه علاقة عاطفية بوالدة Rymir في التسعينات، وعندما علم بخبر حملها، رفض الاعتراف بأبوّته، وتنصّل من مسؤولياته.
حتى الآن لم يدل Jay-Z بأيّ تصريح سلبي أو إيجابي حول هذا الموضوع، ورجّح البعض أن يستغلّ أمواله ومعارفه من أجل تهدئة الأوضاع.

 

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