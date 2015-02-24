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ماريا معلوف تنهي حلقتها في "المتهم" بصورة مثيرة للجدل

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ماريا معلوف تنهي حلقتها في "المتهم" بصورة مثيرة للجدل ماريا معلوف تنهي حلقتها في "المتهم" بصورة مثيرة للجدل

الثلاثاء 24-02-2015 15:54

تحلّ الإعلامية المثيرة للجدل ماريا معلوف هذا الأحد ضيفة على برنامج "المتهم"، في حلقة لم تتمكن من استكمال تصويرها بسبب إصابتها بهبوط حاد في ضغطها استدعى إيقاف التصوير.
وفي اتصال معه، قال الزميل رجا نصر الدين إن ماريا لم تكن تشعر بالارتياح أثناء الحلقة، وأنها أصيبت بعارض صحّي ما اضطرهم إلى إنهاء الحلقة.
وعن صحّة ما كتب في بعض المواقع الإلكترونية أن الحلقة ستصوّر من جديد قال رجا إن هذا الأمر لا أساس له من الصحّة، لأنّ ماريا أصيبت بالعارض في نهاية الحلقة، وتحديداً في فقرة الاتهامات.
فما الذي أزعج ماريا إلى هذا الحد؟ أم أنّها أصلاً افتعلت حادثة إصابتها بعارض لتضمن نسبة مرتفعة من المشاهدين، سيما وأنّها دائمة الظهور في البرامج التلفزيونية، وتصريحاتها باتت معروفة خصوصاً أن لا جديد تقدمه على الشاشة التي غابت عنها كمقدمة منذ سنوات.

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سيدتي