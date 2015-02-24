رسميا - تخفيض عقوبة ماتيتش.. وتشيلسي يحتج

قرر اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموافقة على احتجاج تشيلسي وتخفيض عقوبة لاعب خط وسط الزرق نيمانيا ماتيتش إلى مباراتين بدلا من ثلاثة.

الاتحاد الإنجليزي كان أوقف ماتيتش 3 مباريات بعد تدخله بدون كرة بعنف على أشلي بارنز لاعب بيرنلي في مباراة الفريقين السبت الماضي، بعد ركل الأخير له بقوة خلال إحدى الكرات المشتركة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي الموافقة على تخفيض عقوبة اللاعب الصربي إلى مباراتين، ليغيب بذلك عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام توتنام، ولقاء وست هام بالدوري.

لكن ذلك القرار لم ينل رضا إدارة تشيلسي التي أصدرت بيانا عبر موقع النادي الرسمي مؤكدة أن إيقاف ماتيتش غير عادل، وأن تدخله على بارنز جاء كرد فعل بعد ركل الأخير لقدمه، في لقطة كادت أن تنهي مسيرته في الملاعب.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي كان قد أكد في تصريحاته عقب المباراة أن ناديه لن يتقدم باحتجاج ضد عقوبة ماتيتش قائلا:"وهل رأيت تشيلسي يفوز يوما باحتجاج"؟

لكن إدارة ناديه قررت تقديم الاحتجاج ضد إيقاف لاعب بنفيكا السابق ثلاث مباريات، ليوافق الاتحاد الإنجليزي على تخفيض العقوبة إلى مباراتين في النهاية.