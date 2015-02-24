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#ليلة_الابطال - التشكيل.. إنريكي يستمع لنداء جماهير برشلونة

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#ليلة_الابطال - التشكيل.. إنريكي يستمع لنداء جماهير برشلونة #ليلة_الابطال - التشكيل.. إنريكي يستمع لنداء جماهير برشلونة

التشكيل الأمثل، يلعب به برشلونة أمام مانشستر سيتي في إنجلترا ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليونيل ميسي مع لويس سواريز ونيمار دا سيلفا، سيقودون هجوم برشلونة في مواجهة أصحاب المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي.

ويلعب في الوسط إيفان راكيتيتش مع سيرجيو بوسكتس وأندريس إنيستا كثلاثي يحمي الخط الخلفي للبلوجرانا.

ويقود خافير ماسكيرانو خط الدفاع مع خوردي ألبا ودانيل ألفيش وكذلك النجم الإسباني الدولي جيرارد بيكيه، والذين يتمركزون أمام الحارس الألماني تير شتيجن.

وكانت تقارير صحف تصدر من كتالونيا قد ذكرت أن جمهور برشلونة تشعر بالقلق من مدرب الفريق لويس إنريكي حين يغير في التشكيل المنتصر.

لكن إنريكي لعب بتشكيلته المثالية أمام مانشستر سيتي في النهاية.

ويجلس جيرمي ماتيو وأدريانو كوريا وسيرجي روبرتو ورافينيا مع بيدرو رودريجز وشابي هرنانديز وكلاوديو برافو على مقاعد البدلاء.

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