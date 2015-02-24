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#ليلة_الابطال - التشكيل.. سيتي يهاجم برشلونة من دون توريه

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#ليلة_الابطال - التشكيل.. سيتي يهاجم برشلونة من دون توريه #ليلة_الابطال - التشكيل.. سيتي يهاجم برشلونة من دون توريه

رغم غياب يايا توريه عن مانشستر سيتي، إلا أن الفريق الإنجليزي يدخل بتشكيل هجومي جدا أمام ضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ارتكاز وحيد يقف في وسط ملعب سيتي هو فرناندو، أمامه يلعب ديفيد سيلفا وجيمس ميلنر وسمير نصري.

ويندفع سيتي بثنائي هجوم يقوده سيرخيو أجويرو مع البوسني إدين إدجيكو.

أما الخط الخلفي لفريق المدرب التشيلي مانويل بيللجريني، فيحميه بابلو زابالاتا ومارتن ديميكلس وجايل كليتشي وفينسنت كومباني.

ويغيب يايا توريه عن سيتي للإيقاف.

ويجلس باكاري سانيا وهوجو كاباليرو ومانجالا وفرناندينيو وفرانك لامبارد مع خيسوس نافاس وويلفريد بوني على مقاعد البدلاء.

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