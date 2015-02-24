إخلاء سبيل أفراد الأمن بشركة “السويس لتصنيع البترول” بكفالة 3 آلاف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس إخلاء سبيل 4 من أفراد الأمن الميداني بشركة “السويس لتصنيع البترول” المعمل بعد دفع كفالة مالية قدرها 3 اآاف جنيه لكل منهم.

وكانت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس ،قد قررت حبس الحراس الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وتغالفهم عن تأمين بوابات الشركة ،مما ترتكب عليه دخول عناصر تخريبية استغلوا غفلة الحراس ،وعدم تواجد عناصر الأمن الميداني، وتسللوا للشركة ـوقاموا بحرق 9 سيارات.

وتواصل نيابة السويس والتحقيق مع عمال الأمن الصناعي حول سبب تأخرهم فى مواجهة حريق السيارات التسع، مما نتج عنه تفحم 4 سيارات بشكل تام.

وكانت مديرية أمن السويس خاطبة جميع شركات البترول بالمحافظة خلال الفترة الماضية بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيطة الشركات ، إذ أن شركات البترول يقوم بتأمينها أفراد الأمن الإداري والأمن الصناعي بهذه الشركات ولاتوجد أى ولاية لمديرية الأمن على الشركات لتأمينها.