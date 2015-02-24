أخبار مصر العاجلة.. انتهاء تلقى طعون المرشحين على قرارات العليا للانتخابات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها إغلاق محاكم القضاء الإدارى، على مستوى الجمهورية المدة القانونية المحددة لتلقى طعون المرشحين المستبعدين والمقبولين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتبدأ المحاكم ابتداء من الغد ولمدة 5 أيام الفصل فى الطعون المقدمة أمامهم تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

فى سياق مختلف أعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء، أن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من المسلحين استهداف القوات بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور القوات من منطقة كرم القواديس، شرق العريش.

من ناحية أخرى أعرب جون أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبى بقرار الرئيس الإفراج قريبًا عن عدد من الشباب المصرى، منوهًا إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى التى تتبناها الدولة المصرية.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى فى إعادة محاكمتهم بقضية 'اللوحات المعدنية".

وأكد مصدر رفيع المستوى بلجنة الانتخابات العامة بمحافظة المنوفية، أن اللجنة أعدت مذكرة بأسباب استبعاد أحمد عز، من الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات، لإرسالها لهيئة مفوضى الدولة للدفع بها أمام محكمة القضاء الإدارى، أمام الطعن المقدم من محامى عز على قرار اللجنة باستبعاده.

فى ذات السياق قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى لـ"اليوم السابع"، إن التحفظ ومنع التصرف فى الأموال الخاصة برجل الأعمال أحمد عز يأتى بناءً على أحكام قضائية وقرارات من الجهات القضائية والرقابية المختلفة وأن البنك المركزى ينفذ تلك الأحكام والقرارات فور ورودها إليه سواء بالتحفظ ومنع التصرف من الأموال أو وقف هذا القرار.

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة..

انتهاء مدة تلقى طعون المرشحين على قرارات اللجنة العليا للانتخابات

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"خارجية لوكسمبورج": الاتحاد الأوروبى يرحب بقرار السيسى الإفراج عن الشباب

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قوات أمن شمال سيناء تحبط محاولة مسلحين استهداف القوات شرق العريش

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سفير الكويت بالقاهرة: 955 شركة كويتية بمصر وسندعم المؤتمر الاقتصادى

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>براءة أحمد نظيف وحبيب العادلى فى قضية اللوحات المعدنية

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مسئول بالبنك المركزى: التحفظ على أموال أحمد عز بناءً على حكم قضائى

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